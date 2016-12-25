Световое шоу на Дворцовой площади отменили из-за крушения Ту-154
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Указом президента понедельник объявлен в России днём траура по погибшим.
Световое шоу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге отменили из-за крушения Ту-154 в Чёрном море, передаёт
Мероприятие должно было пройти 26 декабря. Указом президента понедельник объявлен в России днём траура по погибшим. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко попросил жителей города по возможности не проводить в этот день предновогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия. В своём обращении он отметил, что среди пассажиров разбившегося самолёта были петербуржцы — Антон Губанков, Дмитрий Рунков, Оксана Бадрутдинова.
При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. На его борту находились 65 артистов ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.
Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
Телеканалы «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ изменили сетку вещания в связи с крушением Ту-154.