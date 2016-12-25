Световое шоу на Дворцовой площади отменили из-за крушения Ту-154

Указом президента понедельник объявлен в России днём траура по погибшим.

Общество

Световое шоу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге отменили из-за крушения Ту-154 в Чёрном море, передаёт РИА Новости.

Мероприятие должно было пройти 26 декабря. Указом президента понедельник объявлен в России днём траура по погибшим. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко попросил жителей города по возможности не проводить в этот день предновогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия. В своём обращении он отметил, что среди пассажиров разбившегося самолёта были петербуржцы — Антон Губанков, Дмитрий Рунков, Оксана Бадрутдинова.

При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. На его борту находились 65 артистов ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

Телеканалы «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ изменили сетку вещания в связи с крушением Ту-154.