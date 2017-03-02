Существует ли дружба между мужчиной и женщиной – отвечают психологи

Многие пары, которые завязывали отношения на дружбе, в будущем связали отношения узами брака.

Общество

Американские специалисты провели ряд исследований, в ходе которых они попытались ответить на извечный вопрос о том, есть ли на самом деле дружба между мужчиной и женщиной, пишет VN .

Ученые опросили множество представителей противоположенных полов и пришли к интересным выводам. Оказывается, молодые люди чаще склонны проявлять симпатию к своим подругам, нежели наоборот. Таким образом, парню намного сложнее поддерживать дружескую связь с симпатичной ему девушкой. При этом многие дамы признались, что воспринимают мужчин, которые о них заботятся, как просто хороших друзей или старших братьев.

Психологи также отмечают, что многие пары, которые завязывали отношения на дружбе, в будущем связали отношения узами брака.