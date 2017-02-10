Судебный пристав в Хабаровском крае попалась на подлоге

Дама приписала себе успешное завершение нескольких дел, чтобы получить премию.

Общество

В Николаевском районе Хабаровского края перед судом предстанет женщина 26 лет, бывший судебный пристав краевого управления, обвиняемая в служебном подлоге, информирует сайт «Новости СК РФ».

Молодую даму обвиняют в служебном подлоге - ч.1 ст. 292 УК РФ.

Следствие установило, что подлог судебный пристав-исполнитель совершила в декабре 2015 года, фиктивно закончив исполнительные производства в отношении 5 местных жителей. Она внесла в официальные документы заведомо ложные сведения, чтобы отчитаться о своей блестящей работе и получить премию.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.