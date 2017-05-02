Студенты вузов выбирают Tele2

Оператор Tele2 вошёл в топ-100 самых привлекательных работодателей России и занял первое место среди телеком-компаний.

Общество

Оператор Tele2 вошёл в топ-100 самых привлекательных работодателей России и занял первое место среди телеком-компаний. Таковы результаты рейтинга Changellenge Best Company Award, составленного на основании мнений студентов из лучших российских вузов.

Changellenge Best Company Award − это ежегодная премия компаниям, которые воспринимаются самыми надежными и социально-ориентированными работодателями. Исследование проводится на основании данных онлайн-опроса и демонстрирует карьерные планы и отношение молодых людей к ведущим компаниям России и мира.

В опросе приняли участие более 4 000 студентов из 25 лучших вузов России (по версии рейтинга «Эксперт-РА»), в том числе из МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МФТИ, СПбГУ и других. Респондентами стали молодые люди с высоким средним баллом диплома, которые владеют иностранными языками и уже имеют опыт работы или стажировки.

В этом году все респонденты исследования Changellenge Best Company Award были разделены на три группы по направлению обучения: бизнес, IT-специальности и технические дисциплины. Во всех трех категориях Tele2 опередила других игроков рынка мобильной связи, став лидером отрасли как самый привлекательный работодатель. Студенты инженерных специальностей поставили компанию на 40-е место, будущие специалисты в области информационных технологий – на 44-е, в рейтинге изучающих бизнес-направление оператор стал 67-м.

– Позиция Tele2 в рейтинге подтверждает успешность в развитии бренда работодателя и передовых программ для подбора молодых специалистов, – рассказала директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова. – Для нас исследование Changellenge Best Company Award интересно тем, что оно изучает мнение студентов и выпускников, показавших высокие академические результаты и стремящихся к построению блестящей карьеры. Любая компания, и Tele2 здесь не исключение, заинтересована в создании сильной и мотивированной команды профессионалов, а значит, в привлечении именно таких выпускников. Первое место среди телеком-компаний дает нам уверенность в том, что лучшие из лучших хотят работать в Tele2.