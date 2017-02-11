Стресс убивает мужчин посредством онкологических заболеваний

К такому выводу пришли научные сотрудники Кембриджского Университета.

Общество

В Кембриджском Университете (Англия) задались вопросами влияния стресса на человеческий организм. Результаты исследования дали повод задуматься беспокойным мужчинам.

Как пишут в субботу, 11 февраля, «Народные новости», нервозность для мужчин чревата смертью от онкологии. Чем сильнее стрессы, которые переживает мужчина, тем существеннее для человека угроза заболеть раком. А это уже грозит летальным исходом.

Учёные подчёркивают, что такой прямой связи между стрессами и онкологией у прекрасной половины человечества не замечено.

Теперь Кембриджский университет бьётся над задачей, как предотвратить заболеваемость раком у людей, которые часто испытывают сильные стрессы.