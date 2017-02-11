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http://7info.ru/news/world-society/stress_ubivaet_muzhchin_posredstvom_onkologicheskih_zabolevanij/

Стресс убивает мужчин посредством онкологических заболеваний
К такому выводу пришли научные сотрудники Кембриджского Университета.

Общество   99

В  Кембриджском Университете (Англия) задались вопросами влияния стресса на человеческий организм. Результаты исследования дали повод задуматься беспокойным мужчинам.

Как пишут в субботу, 11 февраля, «Народные новости», нервозность для мужчин чревата смертью от онкологии. Чем сильнее стрессы, которые переживает мужчина, тем существеннее для человека угроза заболеть раком. А это уже грозит летальным исходом.

Учёные подчёркивают, что такой прямой связи между стрессами и онкологией у прекрасной половины человечества не замечено.

Теперь Кембриджский университет бьётся над задачей, как предотвратить заболеваемость раком у людей, которые часто испытывают сильные стрессы. 