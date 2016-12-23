http://7info.ru/news/world-society/strategicheski_vazhnyj_vopros_prezident_rasskazal_ob_ekologicheskoj_politike_strany/
«Стратегически важный вопрос». Президент рассказал об экологической политике страны
Общество 67
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
ТАСС.
«Стратегически важный вопрос». Президент рассказал об экологической политике страны
Общество 67
Путин пообещал изменения в законодательной базе для сохранения лесов.
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
Президент ответил на «стратегически важный вопрос» об экологии.
«Меня очень беспокоят загрязнения, свалки», – отметил Путин.
Путин подчеркнул, что экология была и останется важнейшей составляющей работы руководства страны. Он пообещал изменения в законодательной базе для сохранения лесов.