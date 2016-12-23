«Стратегически важный вопрос». Президент рассказал об экологической политике страны

Путин пообещал изменения в законодательной базе для сохранения лесов.

Общество

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент ответил на «стратегически важный вопрос» об экологии.

«Меня очень беспокоят загрязнения, свалки», – отметил Путин.

Путин подчеркнул, что экология была и останется важнейшей составляющей работы руководства страны. Он пообещал изменения в законодательной базе для сохранения лесов.