Стало известно, какие новинки от KIA появятся в России в 2018 году

Компания планирует выпустить на рынок сразу три новых автомобиля.

Общество

Представители южнокорейской компании KIA примут участие в автосалон в Москве, который пройдет в августе следующего года. В ходе мотор-шоу будут представлены новинки от южнокорейского производителя.

Так, разработчики покажут общественности модель Stinger. Ожидается, что старт продажи авто намечен на начало 2018 года. Автомобиль будет доступен с двумя двигателями на выбор, в трех комплектациях.

Сообщается, что еще одной премьерой станет обновленный кроссовер Sorento Prime. Он должен появиться на российских дорогах уже в январе наступающего года. Данная модель оснащена хромированной решеткой радиатора и модернизированными светодиодными фарами головного света.