Стало известно, какие новинки от KIA появятся в России в 2018 году
Общество 308
Компания планирует выпустить на рынок сразу три новых автомобиля.
Представители южнокорейской компании KIA примут участие в автосалон в Москве, который пройдет в августе следующего года. В ходе мотор-шоу будут представлены новинки от южнокорейского производителя.
Так, разработчики покажут общественности модель Stinger. Ожидается, что старт продажи авто намечен на начало 2018 года. Автомобиль будет доступен с двумя двигателями на выбор, в трех комплектациях.
Сообщается, что еще одной премьерой станет обновленный кроссовер Sorento Prime. Он должен появиться на российских дорогах уже в январе наступающего года. Данная модель оснащена хромированной решеткой радиатора и модернизированными светодиодными фарами головного света.
Также в Москве могут презентовать новую версию субкомпактного хэтчбека Picanto X-Line, пишет