Ирина Токарева, работающая психологом Детского оздоровительно-образовательного центра, дала ряд советов по подбору фильмов, которые будут интересны и безопасны для ребенка в его возрасте, пишет VistaNews.
По словам специалиста, взрослым следует проявить здравый подход при выборе кинолент. Так, не рекомендуется показывать детям фильмы, которые имеют определенные возрастные ограничения. Например, популярный боевик «Викинг» лучше не смотреть мальчикам и девочкам младше 12 лет, поскольку многие кинозрители критикуют картину за излишнюю реалистичность баталий.
Отметим, что укрепить отношения с ребёнком поможет взаимный интерес к увлечениям друг друга, к примеру, обмен фильмами для просмотра.