Стало известно, какие фильмы не стоит смотреть детям

Известный психолог призывает родителей обращать внимание на возрастные ограничения кинолент.

Общество

Ирина Токарева, работающая психологом Детского оздоровительно-образовательного центра, дала ряд советов по подбору фильмов, которые будут интересны и безопасны для ребенка в его возрасте, пишет VistaNews .

По словам специалиста, взрослым следует проявить здравый подход при выборе кинолент. Так, не рекомендуется показывать детям фильмы, которые имеют определенные возрастные ограничения. Например, популярный боевик «Викинг» лучше не смотреть мальчикам и девочкам младше 12 лет, поскольку многие кинозрители критикуют картину за излишнюю реалистичность баталий.

Отметим, что укрепить отношения с ребёнком поможет взаимный интерес к увлечениям друг друга, к примеру, обмен фильмами для просмотра.