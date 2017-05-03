Пользователи Сети увидели первое фото нового смартфона «LeEco LE X920». Благодаря данному снимку специалисты определили основные характеристики модели, пишет Экономика Сегодня.
Сообщается, что гаджет получит фронтальную камеру со вспышкой, а также сканер отпечатков пальцев. При этом основная камера оказалась не двойной, как предполагали эксперты. Ожидается, что телефон будет иметь 6,3-дюймовый дисплей, и оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 820. Смартфон также получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Отметим, что «LeEco LE X920» еще не был официально презентован.