Стали известны характеристики смартфона LeEco LE X920‍

Пользователи Сети увидели первое фото нового гаджета.

Общество

Пользователи Сети увидели первое фото нового смартфона «LeEco LE X920». Благодаря данному снимку специалисты определили основные характеристики модели, пишет Экономика Сегодня .

Сообщается, что гаджет получит фронтальную камеру со вспышкой, а также сканер отпечатков пальцев. При этом основная камера оказалась не двойной, как предполагали эксперты. Ожидается, что телефон будет иметь 6,3-дюймовый дисплей, и оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 820. Смартфон также получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Отметим, что «LeEco LE X920‍» еще не был официально презентован.