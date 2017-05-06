Стала известна стоимость внедорожника GMC Terrain 2018

Старт продаж автомобиля намечен на уже лето текущего года.

Общество

Представители американской компании «General Motors» обнародовали расценки на новый внедорожник «GMC Terrain 2018». Презентация новинки состоялась в 2017 года на выставке в Детройте. Старт продаж автомобиля намечен на уже лето текущего года, пишет Дни24 .

Сообщается, что новый «GMC Terrain 2018» оснащен моторами объёмом 1,5 или 2,0 литра мощностью 170 и 252 лошадиных сил соответственно. Стоимость данной модификации составила 1,482 миллиона рублей. Также известно, что мощнейшая версия модели получила эксклюзивные колёсные диски диаметром 19 дюймов, двигатель объёмом 2,0 литра и систему переднего привода FWD.

Отметим, старт продаж автомобиля намечен на уже лето текущего года.