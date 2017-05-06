Представители американской компании «General Motors» обнародовали расценки на новый внедорожник «GMC Terrain 2018». Презентация новинки состоялась в 2017 года на выставке в Детройте. Старт продаж автомобиля намечен на уже лето текущего года, пишет Дни24.
Сообщается, что новый «GMC Terrain 2018» оснащен моторами объёмом 1,5 или 2,0 литра мощностью 170 и 252 лошадиных сил соответственно. Стоимость данной модификации составила 1,482 миллиона рублей. Также известно, что мощнейшая версия модели получила эксклюзивные колёсные диски диаметром 19 дюймов, двигатель объёмом 2,0 литра и систему переднего привода FWD.
Отметим, старт продаж автомобиля намечен на уже лето текущего года.