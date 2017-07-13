Сотрудники российского представительства компании Jaguar Land Rover огласили официальные расценки на новый кроссовер Jaguar E-Pace. Ожидается, что новинка поступит на рынок России уже весной 2018 года.
Сообщается, что стоимость модели составляет от 2,455 до 3,85 миллиона рублей. Автомобиль получит подогревы лобового стекла, руля, передних сидений, а также предпусковой подогреватель с дистанционным управлением, мультимедийную систему Touch Pro, светодиодные фары, а также камеру заднего вида.
Отметим, что внедорожник Jaguar E-Pace будет доступен у официальных дилеров с 14 июля текущего года, пишет Авторамблер.