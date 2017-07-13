Стала известна нового кроссовера Jaguar E-Pace в России

Ожидается, что новинка поступит на рынок России уже весной 2018 года.

Общество

Сотрудники российского представительства компании Jaguar Land Rover огласили официальные расценки на новый кроссовер Jaguar E-Pace. Ожидается, что новинка поступит на рынок России уже весной 2018 года.

Сообщается, что стоимость модели составляет от 2,455 до 3,85 миллиона рублей. Автомобиль получит подогревы лобового стекла, руля, передних сидений, а также предпусковой подогреватель с дистанционным управлением, мультимедийную систему Touch Pro, светодиодные фары, а также камеру заднего вида.