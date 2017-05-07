Стала известна дата выпуска пикапа Hyundai Santa Cruz

Выпуск новинки состоится не раньше 2020 года.

Общество

Глава филиала «Hyundai» в Австралии Скотт Грант поделился информацией о выходе серийной версии нового пикапа «Santa Cruz». По его словам, выпуск новинки состоится не раньше 2020 года, пишет Daily .

По мнению разработчиков, данная модель составит конкуренцию таким лидерам сегмента, как «Ford Ranger» и «Toyota Hilux». При этом ранее сообщалось о том, что автомобиль будет разработан уже к 2018 году. Однако создание машины отложено как минимум на два года.

Отметим, что первый пикап от компании «Hyundai» будет ориентирован на молодую аудиторию. Известно, что длина авто составит 4 650 мм, а его колесная база – 2 800 мм.