Глава филиала «Hyundai» в Австралии Скотт Грант поделился информацией о выходе серийной версии нового пикапа «Santa Cruz». По его словам, выпуск новинки состоится не раньше 2020 года, пишет Daily.
По мнению разработчиков, данная модель составит конкуренцию таким лидерам сегмента, как «Ford Ranger» и «Toyota Hilux». При этом ранее сообщалось о том, что автомобиль будет разработан уже к 2018 году. Однако создание машины отложено как минимум на два года.
Отметим, что первый пикап от компании «Hyundai» будет ориентирован на молодую аудиторию. Известно, что длина авто составит 4 650 мм, а его колесная база – 2 800 мм.