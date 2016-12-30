http://7info.ru/news/world-society/ssha_uchastnica_hora_uvolilas_s_raboty_iz-za_inauguracii_trampa/
США: участница хора уволилась с работы из-за инаугурации Трампа
Общество 123
В США женщина заявила об уходе из известного мормонского табернакального хора по причине нежелания участвовать в инаугурации президента Дональда Трампа, передает
Риа Новости .
США: участница хора уволилась с работы из-за инаугурации Трампа
Общество 123
По словам музыканта, в случае выступления на подобном мероприятии она никогда больше не сможет смотреть на себя в зеркало с самоуважением.
В США женщина заявила об уходе из известного мормонского табернакального хора по причине нежелания участвовать в инаугурации президента Дональда Трампа, передает
Сообщается, что таким образом Джен Чемберлин выразила протест против решения хора принять приглашение на участие в концертной части инаугурации будущего президента Соединенных Штатов.
По словам музыканта, в случае выступления на подобном мероприятии она никогда больше не сможет смотреть на себя в зеркало с самоуважением.