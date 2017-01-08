США и Южная Корея создадут подразделение для устранения лидера Северной Кореи

Основной задачей группы станет ликвидация высшего военного и политического руководства КНДР в случае начала войны.

Общество

Прелдставители военного руководства США и Южной Кореи разработали план по убийству северокорейского лидера Ким Чен Ына. В случае эскалации конфликта на Корейском полуострове операцию должно будет осуществить специальное подразделение, пишет РИА Новости .

Сообщается, что в бригаду будет входить более тысячи военных специалистов. Подразделение будет организованно уже в 2017 году. Основной задачей группы станет ликвидация высшего военного и политического руководства КНДР в случае начала войны.

Напомним, что бежавший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо рассказал о создании в КНДР новой баллистической ракеты, способной достигнуть территории Соединённых Штатов.