Средняя зарплата в Киеве в пересчёте на рубли менее 20 тысяч

Меньше всего в Украине получают жители Тернопольской области – 4641 гривну.

Общество

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о зарплате жителей Киева за январь 2017 года. Выяснилось, что средняя зарплата киевлян составила 9292 гривны. Это почти на 2 тысячи гривен меньше, чем в декабре 2016-го, когда среднемесячная оплата труда составляла 11094 гривен. Об этом сообщает kiev.vgorode.ua

Средняя зарплата в Украине в декабре составила 6008 гривен, что немного меньше, чем в предыдущем месяце, когда оплата труда за месяц была 6475 гривен.

Меньше всего в Украине получают жители Тернопольской области – 4641 гривну.

По состоянию на 3 марта 1 гривна стоит 2,15 рубля. Таким образом, в переводе на российские рубли средняя зарплата в столице Украины составляет 19 тыс. 977,8 руб.