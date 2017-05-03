Средний россиянин стал пить на пол-литра водки меньше

Минздрав, Росстат и Ростопотребнадзор сообщили о снижении числа пьющих в стране.

Общество

В 2016 году россияне стали существенно меньше пить. Об этом говорится в докладе «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год».

В среднем потребление алкоголя в России сократилось на 0,2 л чистого спирта, что равняется в пересчете примерно 0,5 л водки или 5 л пива. Снижение потребления спиртного подтверждают и данные Росстат о продаже спиртных напитков. Например, продажи слабоалкогольных напитков упали на 12,2%), а шампанских и игристых вин – на 6,9%.

В свою очередь Роспотребнадзор сообщил о снижении случаев постановки диагноза «алкоголизм». За 2016 год на 36% уменьшилось количество первичных обращений с этой проблемой и на 24% сократилось количество страдающих от алкоголизма, которые взяты на учет в лечебных учреждениях.

Потерю интереса россиян к спиртному связывают с ростом популярности здорового образа жизни.

«Последние пять лет у нас снижаются все показатели наркологической заболеваемости. С 2009 года идет последовательное снижение подушевого потребления алкоголя. Срабатывают социальная реклама, все формы пропаганды — и вот уже среди молодых людей модно вести здоровый образ жизни. Кроме того, стали доступнее альтернативные виды досуга — занятия спортом, например», — рассказала «Известиям» директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко.

По данным Минздрава уменьшение числа пьющих это общая тенденция последних лет. Так в 2013 году объем потребления алкоголя составлял 11,87 л на душу населения, в 2014-м —11,78 л.