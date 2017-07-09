Спенсер Гор выиграл первый уимблдонский турнир, а Майк Тайсон откусил ухо сопернику. 9 июля в истории

Первый чемпион Уимблдона получил призовые 12 гиней, а Майк Тайсон – ярлык безумца и людоеда

Общество

9 июля 1893 года доктор Даниэл Хейл Уильмс из «Provident Hospital» в Чикаго провел первую в мире открытую операцию на сердце без использования анестезии. Пациент благополучно прожил еще несколько лет после хирургического вмешательства.

9 июля (28 июня) 1762 года в результате дворцового переворота к власти пришла Екатерина II. Её муж, император Пётр III, после своего восшествия на престол в 1761 году за короткое время лишился и без того немногочисленных сторонников. Офицеры подозревали его в предательстве государственных интересов после заключения мирного договора с Пруссией, возвращавшего ей захваченные земли. Церковь была возмущена изъятием имущества и земель и обеспокоена разговорами о грядущей реформе. При этом император вёл отнюдь не отличавшийся благопристойностью образ жизни. Всё это выгодно подчёркивало достоинства находящейся в опале у супруга Екатерины. В ночь на 9 июля она тайно прибыла в Петербург, где ей присягнула гвардия, Синод и Сенат. Пётр, не ожидавший ничего подобного, отказался от идеи вести борьбу за престол и подписал отречение. После этого его переправили в Ропшинскую мызу, где он был убит при невыясненных обстоятельствах. Екатерина II царствовала 34 года.

9 июля 1877 года состоялся первый в истории теннисный турнир в Уимблдоне, пригороде Лондона. Организовал его основанный в 1868 году «Всеанглийский клуб крокета», в котором одна из лужаек в дальнейшем была выделена для игры в теннис. Соревнование проводилось в благотворительных целях: в клубе сломалась единственная машинка для стрижки лужаек, а денег на покупку новой не было. В турнире приняли участие 22 игрока, исключительно мужчины, заплатившие за участие по одной гинее. Первым чемпионом стал Спенсер Гор, получивший призовые 12 гиней. После проведения соревнований у клуба осталось достаточно денег для покупки газонокосилки, а турнир стал традиционным и в настоящее время является крупнейшим и самым престижным теннисным турниром в мире. В 2013 году награда победителя мужского одиночного турнира составила 1,6 миллионов фунтов стерлингов.

9 июля 1997 года знаменитый боксер Майк Тайсон был отлучен от бокса за откушенное на ринге ухо Эвандера Холифилда. Тайсона вывели с ринга под оскорбительные выкрики публики, а через несколько дней после боя лишили боксерской лицензии и оштрафовали на три миллиона долларов. Но через год с небольшим боксерские чиновники, понимая финансовый потенциал боксера и то, сколько еще можно заработать на бешеной популярности спортсмена, разрешили Тайсону выступать. Однако к Тайсону навсегда прилип ярлык безумца и людоеда — даже в музее Мадам Тюссо его восковая фигура занимает место рядом с каннибалом Ганнибалом Лектором. ﻿

9 июля 1887 года английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки. Чтобы руки после еды вытирали.

9 июля 1957 года открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий. Нобе́лий(лат. Nobelium), искусственно полученный радиоактивный химический элемент III группы периодическойсистемы, относится к актиноидам. Назван по имени Альфреда Бернхарда Нобеля, изобретателя динамита и учредителя Нобелевской премии.