Специалисты выяснили, почему высокие люди не живут долго

Согласно результатам научной работы, лишь один высокий человек из десяти сумел дожить до 56 лет.

Общество

Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, в чем заключается причина частых заболеваний у высоких людей. Также выяснилось, почему им свойственна низкая продолжительность жизни, пишет ЭС .

Эксперты отмечают, что согласно результатам научной работы, лишь один высокий человек из десяти сумел дожить до 56 лет. Оказалось, что люди, обладающие высоким ростом, часто страдают болезнями сердца. Более того, многие из них сталкиваются с онкологическими заболеваниями.

Специалистам удалось найти в организме человека особый ген «FOXO3», показывающий взаимосвязь между ростом и калориями. По их мнению, высокие люди очень редко доживают до старости ввиду того, что их организму требуется больше калорий.

Ученые настойчиво рекомендуют высоким людям ограничить потребление пищи, что позволит им продлить свою жизнь.