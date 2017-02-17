Специалисты выяснили, как сохранить супружескую страсть

В первую очередь супругам следует решать все проблемы вместе.

Общество

Группа американских психологов провела ряд исследований и установила, что нужно делать семейной паре для того, чтобы не потерять страсть в отношениях на протяжении всей жизни, пишет OAnews .

По словам экспертов, почти у половины семей после десяти лет совместной жизни постепенно теряется страсть, что может привести к разрыву отношений. На разрушение семейной гармонии влияют быт, повседневная рутина, а также слишком большое внимание карьере. Муж и жена часто переусердствуют на работе, в результате чего у них не остается сил для интимной близости.

Специалисты подчеркивают, что супругам следует решать все проблемы вместе. Совместное преодоление трудностей сближает пару и снова способно зажечь в ней страсть. Кроме всего прочего, психологи советуют как можно чаще признаваться друг другу в любви.