Специалисты советуют заниматься спортом по выходным

По мнению экспертов, даже редкая физическая активность уменьшает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Общество

Группа ученых из Великобритании и Австралии выяснила пользу занятий спортом хотя бы один раз в неделю. Оказывается, даже редкая физическая активность уменьшает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, передает ФАН .

В исследовании приняли участие порядка 60 тысяч человек старше 40 лет. Специалисты пришли к выводу, что занятия спортом только по выходным также благотворно влияют на организм, как и тренировки несколько раз в неделю.

По мнению экспертов, они способствуют предотвращению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.