Специалисты рассказали о положительных свойствах социальных сетей

Соцсети являются причиной того, что воспоминания в мозге человека хранятся намного дольше.

Общество

Китайские ученые из Пекинского университета провели масштабное исследование и выяснили, что социальные сети оказывают положительное воздействие на мозг человека, пишет VT .

Выяснилось, что соцсети являются причиной того, что воспоминания в мозге человека хранятся намного дольше. Эксперты подчеркивают, что они являются в своем роде дневником современного человека, что имеет определенное воздействие на память. При этом социальная сеть имеет яркое отличие от дневника. Человек записывает важные вехи своей жизни, делясь информацией со своими близкими, родственниками и друзьями.

Специалисты отмечают, что принцип работы этого механизма изучен не до конца, но в будущем они будут заниматься разработками по данной теме.