Специалисты рассказали, как уличить мужчину в измене

Эксперты назвали пять признаков, которые свидетельствуют о том, что у мужчины есть интрижка.

Общество

Сотрудники издания «The Sun» поделились своими соображениями о том, как выяснить, что у мужчины есть роман на стороне. Так, выделен ряд основных признаков мужской измены, пишет Svopi .

В первую очередь следует обратить внимание на то, как часто мужчина снимает наличные с банковской карты. Чаще всего изменщик тратит эти средства на ужины в ресторанах или оплачивает ими номера в гостиницах. Также молодой человек, который приходит поздно домой и говорит, что сильно устал после работы, скорее всего, завел любовницу.

По словам экспертов, другим подтверждением интрижки является отказ заниматься сексом со своей возлюбленной, что говорит о том, что мужчина не хочет тратить на неё свои силы.

Помимо всего, женщине необходимо быть бдительной, когда кавалер начинает резко ухаживать за собой, например, меняя причёску или покупая новый костюм. Еще одним показателем того, что вам изменяют, является скрытность второй половинки – мужчина прячет свой телефон и ставит на него пароль.