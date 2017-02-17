Специалисты раскрыли секрет популярности легендарного «Nokia 3310»

Основная причина востребованности телефона заключается в его простоте и отсутствие лишних опций.

Общество

Группа экспертов из Финляндии провела ряд исследований и выяснила, в чем заключается секрет успеха мобильного телефона «Nokia 3310», пишет ЭС .

По мнению специалистов, основная причина востребованности гаджета состоит в его простоте и отсутствие лишних опций. Более того, телефон имеет большой предел заряда батареи, который составляет до 260 часов. Также пользователи ценят понятный интерфейс, не нагромождённый лишними значками.

Исследователи также отмечают, что многие люди хотели бы вернуться к использованию подобных гаджетов, поскольку в них нет ничего доступа в интернет, наличие которого впустую тратит их время.

Напомним, что модель «Nokia 3310» является самым продаваемым сотовым телефоном в мире. С 2000 года было продано 126 миллионов экземпляров таких устройств.