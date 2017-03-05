Специалисты раскрыли правду о крушении «Титаника»

Ученым удалось удалось окончательную причину гибели «непотопляемого» судна.

Общество

Группа ученых провела ряд исследований и огласила истинную причину гибели знаменитого корабля «Титаник», пишет ПС .

Основной версией потопления судна считалось столкновение с огромным айсбергом, которое привело к пробоине в его основании. Однако недавно на просторах Сети появился документальный фильм, согласно которому основной причиной крушения корабля стал пожар, случившейся в угольном отсеке перед отплытием.

К сожалению авторов картины, ряд экспертов доказал несостоятельность этой гипотезы, в результате чего огонь никак не мог повлиять на трагедию 1912 года. Таким образом, изначальная причина крушения «Титаника» по-прежнему остается единственно верной – всему виной злосчастный айсберг.