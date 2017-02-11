Специалисты объяснили разницу между Samsung Galaxy S8 и iPhone7

Оказалось, у смартфонов наличествует три важных элемента.

Общество

Эксперты рынка средств сотовой связи объяснили разницу между Samsung Galaxy S8 и iPhone7, пишут «Народные новости» в субботу, 11 февраля.

Сравнение имело целью выявить, какой телефон Samsung Galaxy S8 или iPhone7, имеет преимущества перед конкурентом.

К вероятному огорчению любителей iPhone7, специалисты назвали лучшим Samsung Galaxy S8. У смартфона наличествует 3 важных элемента, которые делают пользование этой маркой более удобным. Во-первых, рабочая поверхность экрана Samsung составляет 90%, что «обгоняет» аналогичный показатель iPhone7. Во-вторых, универсальный USB-разъём. И в-третьих, система быстрой зарядки Quick Charge 4.