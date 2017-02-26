Специалисты обеспокоены хаосом в природе Арктики

Это обусловлено наблюдаемым в мире глобальным потеплением.

Общество

Группа американских специалистов провела ряд исследований поведения арктической флоры и фауны и пришли к неутешительным выводам. Выяснилось, что природа Арктики находится в состоянии хаоса, причиной которого является глобальное потепление, пишет АН .

По словам экспертов, заметное повышение температуры воздуха зимой и весной приводит к раннему исчезновению ледового покрова. Это негативно сказывается на многих растениях, которые растут либо раньше, либо несколько позже. В итоге такой расклад может, к примеру, отразиться на карибу, получающих менее питательную пищу. Также один из видов осоки в весеннее время появился почти на месяц раньше, нежели примерно 10 лет назад.

Ученые уверены, что подобные изменения отражаются и на многих местных животных, поскольку, хоть еда для них и есть, но она не содержит необходимых питательных веществ.