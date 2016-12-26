Бывший военный летчик-командир рассказал «Известиям», что Ту-154 является достаточно «строгим» с точки зрения управления самолетом и требует от пилотов высокой квалификации, но при этом вполне надежен и предсказуем.
«Он никогда не считался «учебной партой», и командирами экипажей всегда назначали людей с опытом», — пояснил эксперт.
Разбившимся возле Сочи самолетом Министерства обороны РФ управляли летчик первого класса майор Роман Волков, который налетал на разных типах самолетов 3 тыс. часов, и штурман экипажа подполковник Александр Петухов, награжденный орденом Мужества за посадку аварийного самолета.
В современных авиалайнерах благодаря автоматике экипаж редко превышает двух человек, тогда как Ту-154 пилотируют четыре человека.