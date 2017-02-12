Специалисты назвали крайне опасную для здоровья посуду

Использование посуды, сделанной из алюминия, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Общество

Группа американских ученых провела глубокое исследование и выяснила, что алюминиевая посуда несет в себе огромную угрозу здоровью человека, пишет ФАН .

Эксперты пришли к неутешительному выводу, что алюминиевая посуда содержит в себе много примесей, поскольку ее изготавливают из различного металлолома. Оказывается, при приготовлении пищи в кастрюлях и других кухонных предметах такого рода выделяются мышьяк и кадмий.

Специалисты отмечают, что использование посуды, сделанной из алюминия, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.