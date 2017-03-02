Специалисты назвали качества успешного человека

Таким людям свойственны доброта и заботливость по отношению к окружающим.

Общество

Группа американских психологов попыталась ответить на вопрос, как выглядит успешный человек. Им удалось выделить ряд качеств, присущих таким людям, пишет Svopi .

В первую очередь, им свойственны доброта и заботливость по отношению к окружающим. По мнению экспертов, злые и завистливые люди зачастую успеха не добиваются. Другими неотъемлемыми чертами преуспевающего человека являются хорошая память и собранность.

Тем не менее, состоятельность имеет свои недостатки, например, постоянное отсутствие времени для развлечений. У многих бизнесменов карьера на первом месте, от чего часто страдают члены семьи. В результате постоянная занятость становится причиной неудач в личной жизни успешного человека.