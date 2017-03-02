Специалисты назвали идеальный возраст для бракосочетания

Оказывается, союз влюбленных в возрасте 26 лет обречен на успех.

Общество

Группа британских ученых вывела уникальный алгоритм, с помощью которого был определен идеальный возраст для заключения брака. Оказывается, союз влюбленных в возрасте 26 лет обречен на успех, пишет АН .

Вопрос об идеальном возрасте для создания семьи стоит перед людьми со всего мира. Однако журналист Брайан Кристиан и психолог Том Гриффитс совместными усилиями написали книгу под названием «Правило 37%», в котором они дали развернутый ответ по данной теме.

По мнению авторов, люди начинают думать о свадьбе в период от 18 до 40 лет. К тому возрасту, когда впервые в голове зародилась подобная мысль, нужно прибавить 37 процентов и отвести это время на поиск своего возлюбленного. Для большинства мужчин и женщин этот показатель составляет 26 лет.