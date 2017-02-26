Специалисты назвали гаджеты успешной компании

Составлен рейтинг устройств, способных значительно облегчить и оптимизировать работу в офисах.

Общество

Группа экспертов составила рейтинг наиболее полезных гаджетов для компании. В него вошли устройства, созданные в 2017 году. По мнению специалистов, они смогут значительно облегчить и оптимизировать работу в офисах, пишет Дни .

Безоговорочным лидером списка оказался уникальный беспилотник «Rova», способный делать качественные фотографии. Девайс может самостоятельно летать по различным помещениям, в том числе преодолевать препятствия. Далее в рейтинге следует принтер «Canon Pixma G4200», емкости для краски которого хватит на 6 тысяч страниц. Замыкает тройку лидеров медиаплеер «Google Chromecast Ultra» с возможностью просмотра 4К-видео и проекцией на стену.

Отметим, что также в список незаменимых устройств вошли ноутбук «HP EliteBook 1040» и велостол »LifeSpan Unity», за которым можно крутить педали прямо на рабочем месте.