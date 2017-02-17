Группа российских экспертов провела ряд исследований и установила, какие этажи наиболее комфортны для жизни. Ученые опирались на различные факторы, влияющие на психическое и физическое здоровье человека, пишет ЭС.
Оказалось, что наиболее удачными с точки зрения чистого воздуха, шума и вибрации являются квартиры с 5-ого по 7-ой этаж.
Специалисты отмечают, что для любителей красивых видов подходят высокие этажи. Нижние же этажи подойдут людям с ограниченными способностями, семьям с маленькими детьми, а также пожилым людям.