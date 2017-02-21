Специалисты доказали неэффективность браслетов для фитнеса

Гаджеты для фитнеса никогда не подвергались изучению, что вызывает сомнение в их пользе.

Общество

Группа американских ученых провела ряд исследований и пришла к выводу, что электронные гаджеты, которые должны стимулировать своих владельцев к двигательной активности, могут представлять опасность для здоровья, пишет ПС .

Медики отмечают, что многие фитнес-браслеты никогда не подвергались изучению, что вызывает сомнение в их пользе. Гаджеты для фитнеса предполагают универсальный подход к спорту, что может нанести вред человеку ввиду слабого здоровья.

Помимо этого, эксперты развеяли миф о норме в 10 тысяч шагов в день, которая навязана обществу фитнес-браслетами. По их мнению, это просто красивая цифра. Таким образом, специалисты советуют не доверять подобным устройствам и подходить к занятиям спортом с умом.