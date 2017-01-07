Специалистам удалось выяснить истинную причину вреда фаст-фуда

Эксперты пришли к выводу, что основную угрозу для здоровья представляет не сам продукт, а упаковка, в которой он хранится.

Общество

Американские ученые опытным путем выяснили основную причину вреда фаст-фуда для человеческого организма, пишет ФАН .

В результате ряда наблюдений специалисты пришли к выводу, что основную угрозу для здоровья представляет не сам продукт, а упаковка, в которой он хранится.

Сообщается, что в ее состав входит вещество под названием «флатлаты». Оказывается, что именно его попадание в организм человека негативно сказывается на обмене веществ человека.

Отметим, что флатлаты делают упаковку более гибкой и прочной.