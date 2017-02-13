Сотрудники саратовской колонии ИК-13 осуждены за смерть осуждённого
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Избившие осуждённого приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Сотрудники ФКУ ИК-13 УФСИН России по Саратовской области Дмитрий Кузьмин и Дмитрий Донской признаны виновными в насилии над осуждёнными,
Приговор вынесен начальнику отдела безопасности саратовской ИК-13 Дмитрию Кузьмину и старшему инспектору того же отдела Дмитрию Донскому. Донской проведёт в исправительной колонии строгого режима 10 лет, а Кузьмин — 4 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Помимо этого, оба они лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на два года.
Такие наказания присуждены обвиняемым за превышение должностных полномочий, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и принуждение к даче ложных показаний.
В июле 2015 года Донской и Кузьмин, принимая прибывших в колонию осуждённых, избили их, в итоге один из потерпевших скончался в тот же день в медсанчасти колонии, другие были ранены. Сотрудники колонии не признались, что били осуждённых, а смерть одного из них объясняли дракой внутри «контингента». От прочих осуждённых они требовали поддерживать их версию и признаваться в драке, в которой, якобы, погиб человек.
Однако следственные действия опровергли это заявление и изобличили сотрудников ФСИН в жестоких побоях.