Сотрудники саратовской колонии ИК-13 осуждены за смерть осуждённого

Избившие осуждённого приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Общество

Сотрудники ФКУ ИК-13 УФСИН России по Саратовской области Дмитрий Кузьмин и Дмитрий Донской признаны виновными в насилии над осуждёнными, информирует сайт «Новости СК РФ» 13 февраля.

Приговор вынесен начальнику отдела безопасности саратовской ИК-13 Дмитрию Кузьмину и старшему инспектору того же отдела Дмитрию Донскому. Донской проведёт в исправительной колонии строгого режима 10 лет, а Кузьмин — 4 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Помимо этого, оба они лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на два года.

Такие наказания присуждены обвиняемым за превышение должностных полномочий, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и принуждение к даче ложных показаний.

В июле 2015 года Донской и Кузьмин, принимая прибывших в колонию осуждённых, избили их, в итоге один из потерпевших скончался в тот же день в медсанчасти колонии, другие были ранены. Сотрудники колонии не признались, что били осуждённых, а смерть одного из них объясняли дракой внутри «контингента». От прочих осуждённых они требовали поддерживать их версию и признаваться в драке, в которой, якобы, погиб человек.

Однако следственные действия опровергли это заявление и изобличили сотрудников ФСИН в жестоких побоях.