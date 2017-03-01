Сотрудники Росгвардии получат жильё от государства

Поправки в закон «О войсках Национальной гвардии Российской Федерации» гарантирующие это вступят в силу с 2018 года

Общество

Сотрудники Росгвардии смогут рассчитывать на получение жилья от государства.

О соответствующих поправках к Федеральному закону «О войсках Национальной гвардии Российской Федерации» рассказал «Известиям» первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковни к Сергей Меликов.

Дело в том, что в состав Росгвардии кроме внутренних войск вошли сотрудники полиции (ОМОН и СОБР) и вневедомственной охраны, которые в отличие от военных, не могли рассчитывать на получение жилья.

«Решением директора Федеральной службы войск национальной гвардии все наши сотрудники сначала будут переведены в Росгвардию независимо от выслуги лет и только после этого по ним будут приниматься какие-либо кадровые решения», – сообщил Сергей Меликов.

Это дает право бывшим сотрудникам МВД, вступившим в нацгвардию воспользоваться жилищными субсидиями и накопительно-ипо течной системой (НИС), доступной военным.