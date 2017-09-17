Составлен список лучших моделей автосалона во Франкфурте

Безоговорочным лидером списка стал компактный кроссовер Volkswagen T-Roc.

Общество

Зарубежные специалисты признали международный автосалон во Франкфурте самым значимым событием автомобильного мира в 2017 году. Кроме того, они составили рейтинг его лучших новинок.

Безоговорочным лидером списка стал компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, который привлек общественность смелым креативным дизайном и множеством современных функций. Далее следует автомобиль Skoda Karoq, который обещает стать одним из самых продаваемых представителей SUV в мире. Замкнуло тройку лидеров авто Hyundai Kona.