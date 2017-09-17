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http://7info.ru/news/world-society/sostavlen_spisok_luchshih_modelej_avtosalona_vo_frankfurte/

Составлен список лучших моделей автосалона во Франкфурте
Безоговорочным лидером списка стал компактный кроссовер Volkswagen T-Roc.

Общество   213

Зарубежные специалисты признали международный автосалон во Франкфурте самым значимым событием автомобильного мира в 2017 году. Кроме того, они составили рейтинг его лучших новинок.

Безоговорочным лидером списка стал компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, который привлек общественность смелым креативным дизайном и множеством современных функций. Далее следует автомобиль Skoda Karoq, который обещает стать одним из самых продаваемых представителей SUV в мире. Замкнуло тройку лидеров авто Hyundai Kona.

Отметим, что в пятерку лучших также попали Renault Duster и Mercedes-AMG Project One Hyper, пишет Daily .