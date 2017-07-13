Составлен рейтинг лучших авто на вторичном рынке России

Безоговорочным лидером списка оказалась отечественная марка «Лада».

Общество

Группа аналитиков провела исследование и подготовила список самых популярных автомобилей на вторичном рынке России‍. В анализе учитывались данные за первые пять месяцев 2017 года.

Безоговорочным лидером рейтинга оказались машины отечественной марки «Лада», которая принадлежит производителю «АвтоВАЗ». Так, за период с января по май текущего года в РФ было перепродано 563 тысячи 78 таких авто. Второе место досталось японскому бренду «Toyota», чьи продажи в России составили 228 тысяч 666 транспортных средств. Замкнул тройку лидеров «Nissan» – 108 тысяч 598 продаж.