Соловьев обиделся на шутку Урганта про «соловьиный помет»



Общество

Телеведущий Владимир Соловьев явно обиделся на Ивана Урганта, который несколько дней назад высмеял Соловьева, пошутив про «соловьиный помет» в эфире Первого канала. Господин Соловьев во своей передачи обратил внимание на следующий факт:

- А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце [«Миротворец» - база данных на территории Украины, там размещают информацию о лицах, которые могут представлять опасность для Украины. Многие зарубежных издания критикуют Киев за эту базу данных]?… Я знаю отличный способ сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня.

Напоминаем, что 8 сентября господин Ургант во время «Вечернего шоу» нанес на лицо маску, которая была из соловьиного помета. Далее господин Ургант пошутил, что нашел хорошее название для шоу на телеканале «Россия-1».

Для справки.

Влади́мир Рудо́льфович Соловьёв (род. 20 октября 1963 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, шоумен, теле- и радиоведущий, а также писатель, актёр, певец и общественный деятель. Кандидат экономических наук (1990).

Является автором документальных фильмов «Муссолини. Закат» (2013), «Президент» (2015) и «Миропорядок» (2015). В настоящее время является ведущим ток-шоу «Поединок» (2002—2003, с 2010 года), «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (с 2012 года) и соведущим конкурса талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия-1», а также утреннего шоу «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» (с 2010 года).