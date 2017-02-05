http://7info.ru/news/world-society/socset_vkontakte_popala_v_desjatku_samyh_populjarnyh_sajtov_mira/
Соцсеть «ВКонтакте» попала в десятку самых популярных сайтов мира
Общество 177
Аналитическое агентство «SimilarWeb» провело анализ интернет-рынка и обнародовало список десяти самых популярных сайтов мира, пишет
VistaNews .
Соцсеть «ВКонтакте» попала в десятку самых популярных сайтов мира
Общество 177
Также среди лидеров оказалась российская компания «Яндекс».
Аналитическое агентство «SimilarWeb» провело анализ интернет-рынка и обнародовало список десяти самых популярных сайтов мира, пишет
Сообщается, что социальная сеть «ВКонтакте» заняла в рейтинге шестое место. Также в десятку лучших попала компания «Яндекс», разместившись на девятом месте.
Отметим, что лидерами отрасли по-прежнему остаются гиганты «Facebook», «Google» и «YouTube».