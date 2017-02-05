Соцсеть «ВКонтакте» попала в десятку самых популярных сайтов мира

Также среди лидеров оказалась российская компания «Яндекс».

Общество

Аналитическое агентство «SimilarWeb» провело анализ интернет-рынка и обнародовало список десяти самых популярных сайтов мира, пишет VistaNews .

Сообщается, что социальная сеть «ВКонтакте» заняла в рейтинге шестое место. Также в десятку лучших попала компания «Яндекс», разместившись на девятом месте.

Отметим, что лидерами отрасли по-прежнему остаются гиганты «Facebook», «Google» и «YouTube».