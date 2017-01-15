Снегопад помешал провести на Сахалине День снега

Спортивный праздник пришлось перенести по меньшей мере на неделю.

Общество

Разыгравшаяся на Сахалине метель помешала провести на острове Сахалин Всероссийский спортивный праздник, снегу же посвящённый - День снега. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на сайт регионального министерства спорта и молодёжной политики.

Спортивный праздник сахалинские власти перенесли по меньшей мере на неделю, до следующих выходных, и обещали в течение этого срока информировать граждан о новой дате мероприятия.

Напомним, День снега – относительно новый праздник, учреждённый Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году, а в России проходящий с 2015 года. Идея праздника предписывает в этот день устраивать соревнования по зимним видам спорта и фестивали «вокруг» снега.

В воскресенье, 15 января, в России удалось отметить День снега на Камчатке, в Магадане и в Хабаровске.