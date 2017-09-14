СМИ: ФСБ задержала подражателей телефонным террористам

Об этом сообщает Коммерсантъ

Общество

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что ФСБ задержала первых подозреваемых по уголовным делам об анонимных звонках в России.

Однако, как отмечает газета, задержанные не являются преступниками, они лишь подражатели, которые использовали для «телефонного минирования» обычные телефоны. В отношении задержанных уже возбудили уголовное дело.

«Есть вероятность, что оперативники вышли на людей, которые подключились к распространению угроз о минировании мест большого скопления людей из хулиганских соображений», - заявил собеседник РБК.

Напоминаем, что с 10 сентября в России неизвестные распространяют сообщения о минировании зданий в разных городах. Если ранее власти отвергали факты минирования, то сейчас говорят о возможной причастности «Исламского государства» к таким действиям (данная организация запрещена в РФ).