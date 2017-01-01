Скончался старший в роду Романовых князь

Скорбную новость сообщил директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.

Общество

На 91-ом году жизни скончался старший в роду Романовых князь Дмитрий Романович, передаёт РИА Новости.

Скорбную новость сообщил директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов. Он отметил, что великая княгиня Мария Владимировна Романова скорбит в связи с кончиной старшего родственника.

Князь Дмитрий Романов является праправнуком императора Николая I, он принадлежит к «николаевской» ветви рода Романовых. Вместе с супругой он постоянно жил в Копенгагене, однако регулярно посещал Россию. Дмитрий Романович участвовал в религиозных и политических церемониях, много занимался благотворительностью.