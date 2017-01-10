Скончалась журналистка, сообщившая о начале Второй мировой войны

Во время войны, помимо своей журналистской деятельности, Холлингворт занималась спасением людей от нацистов посредством выдачи британских виз.

Общество

Ушла из жизни журналистка, сообщившая о начале Второй мировой войны. Клэр Холлингворт было 105 лет, сообщает Звезда.

Британский военный корреспондент Клэр Холлингворт родилась в 1911 году в Лестере. В 1939 году она дала в печать Daily Telegraph новость о вторжении войск Германии в Польшу. Во время войны, помимо своей журналистской деятельности, Холлингворт занималась спасением людей от нацистов посредством выдачи британских виз. После войны она вещала из Вьетнама, Алжира и Ближнего Востока. Журналистка скончалась в Гонконге.