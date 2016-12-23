Система надбавок в армии позволит сохранить доходы военнослужащих
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Дополнительными выплатами охвачено 100% контрактников и офицеров
Система надбавок в армии позволит сохранить доходы военнослужащих в условиях сокращения бюджета на оборону и отсутствия индексации окладов.
Об этом заявила замминистра обороны Татьяна Шевцова.
«В этом году были специально введены две надбавки по 20%: за особые условия службы в Арктике и за службу в подразделениях, обеспечивающих проведение мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп», – сообщила она «Известиям».
Отдельная премия положена и отличникам по физической подготовке.
Но главная инновация минобороны связана с надбавками за награды, в том числе и за ведомственные медали.
Такие медали, например, как «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» дают дополнительно не менее три тысяч рублей к основному денежному довольствию военнослужащего.
Надо заметить, что ни в Советской армии, ни в Российской ежемесячных денежных выплат за медали, тем более не правительственны
В Минобороны надеются, что новая система вознаграждения позволит повышать денежное довольствие на 8–9% ежегодно. На данный момент его средняя сумма равняется 61,8 тыс. рублей.
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