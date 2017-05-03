Сирия выступила за контроль РФ над зонами снижения напряженности

Оппозиция и Дамаск согласны на реализацию российской инициативы.

Общество

Сирийские оппозиционные силы согласились на реализацию предложения РФ о создании четырех зон снижения напряженности, сообщили «Известиям» в руководстве делегации сирийской оппозиции, которая направляется в Астану на переговоры.

Власти в Дамаске также одобрили инициативу Москвы. В сирийском парламенте «Известиям» заявили, что контролировать зоны должны именно российские вооруженные силы, а не ООН. Речь идет о провинции Идлиб, городе Хомс, Восточной Гуте и южной части Сирии.

Предполагается, что особые зоны будут проходить по всему периметру границ обозначенных территорий, чтобы избежать прямого столкновения между сторонами конфликта. На линиях соприкосновения будут созданы блокпосты для свободного прохода мирных граждан.