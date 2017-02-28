Символами спецназа Росгвардии могут стать кулак с автоматом и меч

ФСВНГ объединила исторические знаки спецназа в единую эмблему

Общество

Новой эмблемой отрядов спецназа, ОМОНа и СОБРа Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ) может стать сжатый кулак с автоматом на фоне меча, обрамленного крыльями.

Эмблему разработали в рамках создания геральдических символов нового ведомства. Ранее эти геральдические символы принадлежали спецподразделени ям внутренних войск и Министерства внутренних дел.

В феврале эмблему представили директору ФСВНГ Виктору Золотову. В настоящее время символ рассматривается как один из основных вариантов для сил специального назначения. Однако окончательное решение пока не принято, сообщают Известия .

Официально шевроны с новой эмблемой в спецназ Росгвардии еще не поступали. Но в некоторых военных магазинах их уже можно приобрести. Новый символ уже получил неофициальное прозвище у спецназовцев — «крылатый кулак».

Предполагается, что эмблема будут нашивать на правый рукав полевой, парадной и повседневной летней и зимней формы одежды бойцов спецназа Росгвардии. На левом рукаве военнослужащие будут носить общую эмблему ФСВНГ.