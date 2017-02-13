Швейцария вводит упрощённый порядок получения гражданства для внуков мигрантов

60 процентов населения страны согласилось с этим при голосовании.

Общество

Швейцария вводит упрощённый порядок получения швейцарского гражданства для внуков мигрантов, сообщает в понедельник, 13 февраля, ИА «Народные новости» со ссылкой на «Федеральное агентство новостей».

За упрощение схемы получения гражданства мигрантам в третьем поколении проголосовало 60 процентов населения, пишет издание.

Новый порядок для внуков мигрантов будет выглядеть так: они должны выбрать страну, гражданство которой хотят получить, до того, как достигнут возраста 25 лет. Мигрантам также вменяется в обязанность отучиться в швейцарской школе не менее 5 лет и предоставить определённый вид на жительство.

Но облегчённый порядок получения швейцарского гражданства касается лишь тех мигрантов, чьи бабушка и дедушка родились в Швейцарии или способны доказать законность своего пребывания на её территории.