Швейцария вводит упрощённый порядок получения гражданства для внуков мигрантов
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60 процентов населения страны согласилось с этим при голосовании.
Швейцария вводит упрощённый порядок получения швейцарского гражданства для внуков мигрантов,
За упрощение схемы получения гражданства мигрантам в третьем поколении проголосовало 60 процентов населения, пишет издание.
Новый порядок для внуков мигрантов будет выглядеть так: они должны выбрать страну, гражданство которой хотят получить, до того, как достигнут возраста 25 лет. Мигрантам также вменяется в обязанность отучиться в швейцарской школе не менее 5 лет и предоставить определённый вид на жительство.
Но облегчённый порядок получения швейцарского гражданства касается лишь тех мигрантов, чьи бабушка и дедушка родились в Швейцарии или способны доказать законность своего пребывания на её территории.