Сharlie Hebdo опубликовал ещё одну глумливую карикатуру на крушение Ту-154

В свежем номере скандального издания появилось триа издевательских рисунка, посвящённых жертвам авиакатастрофы.

Общество

Французский еженедельник Сharlie Hebdo опубликовал ещё одну глумливую карикатуру на крушение Ту-154. В свежем номере скандального издания появилось триа издевательских рисунка, посвящённых жертвам авиакатастрофы, сообщает Life.

На первой карикатуре изображён падающий самолёт, из которого доносятся последние крики погибших музыкантов. Рисунок сопровождается подписью: «Репертуар военного хора расширяется». На второй карикатуре «александровцы», как гласит подпись под картинкой, покоряют новую (подводную) публику.

Есть в этом номере и третий рисунок, в котором авторы издания сообщают «плохую новость». Она заключается в том, что на борту самолёта не оказалось первых лиц российского государства.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 потерпел крушение. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).