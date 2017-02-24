Шахтинская невеста обманула уссурийского жениха на 800 тысяч рублей

Брошенный в Шахтах жених 4 года не может вернуться домой.

Общество

В городе Шахты не по своей воле 4 года живёт мужчина из дальневосточного Уссурийска, ставший жертвой брачной аферистки. Об этом пишет портал «Шахты.ру».

По данным издания, 4 года назад житель Уссурийска 74 лет от роду познакомился с обитательницей города Шахт и решил провести закатные годы жизни в более тёплом краю в законном браке со своей избранницей.

Когда невеста предложила купить дом в Шахтах, где бы они жили вдвоём, пенсионер, недолго думая, перечислил ей 800 тысяч рублей. Затем собрался в дорогу и поехал. Но пока он добирался до Ростовской области, «невеста» купила жильё на своё имя и продала. В итоге, когда незадачливый жених появился в Шахтах, здесь его не ждала ни любимая, ни крыша над головой.

Пенсионер обратился в суд, и аферистку признали виновной и лишили свободы на год. Однако это справедливое решение не помогло жениху в главном вопросе – проживания. Сделку суд счёл законной, так как покупатели были добросовестными приобретателями – они не знали, что дом продаёт мошенница. Дом остался за ними, а старик – без жилья в Шахтах.

4 года он перебивается в чужом городе по съёмным квартирам и не может уехать на родину, не имея денег на билет.

Пенсионер обращался в различные инстанции. Как сообщает издание, в феврале этого года на совместном приёме жителей города шахтинский прокурор Евгений Петренко поведал историю обманутого жениха градоначальнице Ирине Жуковой. Та обещала помочь человеку собрать денег на билет.